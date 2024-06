Mo: Iaf, ‘Hamas sarà presto sconfitto, pronti ad affrontare Hezbollah’

27 Giugno 2024

Tel Aviv, 27 giu. (Adnkronos) – Il capo dell’aeronautica israeliana, il maggiore generale Tomer Bar, ha affermato che Hamas sarà sconfitto nella Striscia di Gaza nel prossimo futuro. “Siamo nel mezzo della guerra più lunga della nostra storia dai tempi della Guerra d’Indipendenza”, ha detto Bar durante una cerimonia di diploma per i piloti dell’Iaf. “Lottiamo da quasi nove mesi senza tregua, instancabilmente. Hamas a Gaza sarà presto sconfitto. Siamo pronti ad affrontare Hezbollah nel nord”, ha aggiunto Bar. “Abbiamo i mezzi per farlo, abbiamo le capacità, sicuramente abbiamo la pazienza e lo spirito combattivo”.

All’inizio della settimana, il capo di stato maggiore dell’Idf, tenente generale Herzi Halevi, aveva affermato che Hamas sarebbe stato presto sconfitto, ma “non nel senso che non ci saranno più terroristi… ma nel senso che non saprà come funzionare come forza combattente organizzata”.