Mo: Idf emette avviso di evacuazione nella periferia meridionale di Beirut

5 Giugno 2025

Tel aviv, 5 giu. (Adnkronos) – L’Idf ha emesso avvisi di evacuazione per quattro edifici nella periferia meridionale di Beirut, in vista di “attacchi aerei contro le strutture di Hezbollah” nella capitale libanese. In un post su X, il portavoce in lingua araba dell’esercito, il colonnello Avichay Adraee, ha pubblicato mappe che mostrano l’ubicazione degli edifici.

“Vi trovate vicino a strutture appartenenti a Hezbollah”, ha scritto Adraee, nella dichiarazione che invita i civili ad allontanarsi di almeno 300 metri dagli edifici.