Mo: Idf, ‘ucciso in raid con droni terrorista Hamas responsabile attentato Beersheba’

27 Novembre 2024

Tel Aviv, 27 nov. (Adnkronos) – Murad al-Rajoub, un terrorista di Hamas, responsabile dell’attentato del 2002 a Beersheba, sarebbe stato ucciso un recente attacco di droni israeliani a Gaza City. Lo ha reso noto l’Idf. Secondo le autorità israeliane, al-Rajoub era uno dei due terroristi di Hamas dietro l’attacco del maggio 2002, in cui 10 civili rimasero feriti. Era stato condannato a 38 anni prima di essere rilasciato e deportato a Gaza in un accordo del 2011 in cui Israele scambiò 1.027 terroristi condannati per il prigioniero soldato delle Idf Gilad Shalit. Secondo i media palestinesi, al-Rajoub è stato ucciso venerdì, durante un attacco, insieme ad altri tre palestinesi.