Mo: madre ostaggio, ‘mio figlio ucciso mentre Idf si avvicinavano’

9 Settembre 2024

Tel Aviv, 9 set. (Adnkronos) – Esther Buchstab, la madre dell’ostaggio Yagev Buchstab, il cui corpo è stato recuperato a Gaza ad agosto, ha rivelato a una commissione della Knesset che il figlio è stato assassinato da Hamas “nel momento un cui l’esercito si è avvicinato all’area del tunnel”, dove era tenuto prigioniero. “Ieri abbiamo ricevuto il referto dell’autopsia. Immaginate il tormento di una famiglia che riceve un referto e la notizia che è stato giustiziato”, ha aggiunto la donna.

“La pressione militare non restituisce vivi gli ostaggi, li uccide – ha denunciato ancora la madre – Non credo che l’esercito sia da biasimare per questo, è la politica del governo”. “È stato rapito vivo”, ha detto Buchstab alla Knesset. “Gli ostaggi che sono tornati, tra cui sua moglie, erano con lui. Avrebbe dovuto tornare vivo. È tornato morto, assassinato”.