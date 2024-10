Mo: Unifil, ‘Hezbollah non ha pagato nostro staff per utilizzare nostre sedi’

21 Ottobre 2024

Beirut, 21 ott. (Adnkronos) – L’Unifil ha dichiarato al Jerusalem Post che le notizie secondo cui i terroristi di Hezbollah pagherebbero i propri dipendenti per utilizzare le loro sedi in Libano sono false.

In precedenza il quotidiano israeliano Israel Hayom aveva riferito che i militanti di Hezbollah catturati dall’Idf nel Libano meridionale hanno rivelato che il gruppo ha pagato il personale dell’Unifil per utilizzare le sue basi per le operazioni.

Secondo il rapporto, Hezbollah avrebbe anche preso il controllo delle telecamere di sicurezza dell’Unifil nei complessi militari vicino al confine con Israele e le avrebbe utilizzate.