Natalità: Locatelli, ‘inaccettabile impedire a Roccella di parlare’

9 Maggio 2024

Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Impedire a qualcuno di parlare e di esprimere le proprie idee è inaccettabile e antidemocratico. La mia solidarietà alla Ministra Eugenia Roccella, costretta a lasciare gli Stati Generali della Natalità in corso oggi a Roma”. Così in una nota il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.