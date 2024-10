Open Arms: Arringa Bongiorno, ‘prove di grande attenzione, scrupolo e sensibilità’**

18 Ottobre 2024

Palermo, 18 ott. (Adnkronos) – Sul caso Open Arms “Abbiamo prove di grande attenzione, di scrupolo, di sensibilità”. Lo ha detto l’avvocata Giulia Bongiorno proseguendo la sua arringa difensiva a Palermo nel processo a carico di Matteo Salvini. “Va detto, per chiarezza, che tutto ciò che riguarda le condizioni a bordo sarebbe di competenza del ministro Salvini oggi, ma all’epoca Salvini era ministro dell’Interno (nel 2019 ndr). La competenza per le condizioni a bordo non è del Ministero dell’Interno ma è del Ministero dei trasporti tramite”.