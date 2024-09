Open Arms: Ascani (Pd), ‘basta vittimismo, Salvini si occupi di trasporti’

17 Settembre 2024

Roma, 17 set (Adnkronos) – “Da due anni ogni mese ci ritroviamo a parlare dei problemi personali di un esponente di questo governo – Sangiuliano, Delmastro, Santanché, adesso di Salvini –, di complotti nazionali e internazionali contro un esecutivo al quale verrebbe impedito di fare il proprio lavoro. Un chiacchiericcio che serve a coprire i veri problemi”. Lo ha detto Anna Ascani, deputata dem e vicepresidente della Camera, a Agorà su RaiTre.

“Chi è che impedirebbe a questo governo di fare ciò per cui è in carica? Hanno i numeri, hanno la forza in Parlamento. Agiscano. Lo faccia per primo Salvini, smettendola di fare la vittima: abbiamo vissuto l’estate più terribile dal punto di vista dei trasporti. Cittadini costretti a far fronte a ritardi dei treni di oltre 200 minuti. Ma il ministro non ha detto una sola parola -ha aggiunto-. Ha ritrovato la voce però per registrare un video in cui lamenta di non essere messo nelle condizioni di fare il suo mestiere. Ecco, visto che è ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, si occupi di risolvere le enormi criticità del settore e lasci fare alla magistratura il suo lavoro”.