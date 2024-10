Open Arms: M5S, ‘da tg1 4 minuti a sermone anti-pm Salvini, vergognoso’/Rpt

20 Ottobre 2024

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “Il sermone anti-magistratura di Matteo Salvini di ieri sera, al quale il Tg1 ha dedicato quattro sconsiderati minuti, è semplicemente vergognoso. La giornata di ieri, segnata prima dallo sproloquio del ministro Nordio e poi dall’ignobile show di Salvini in prima serata, registra un nuova escalation di questo governo in termini di incuria istituzionale”. Così in una nota i parlamentari M5s delle commissioni Giustizia di Senato e Camera.

“Salvini oltretutto ha sparato ad alzo zero contro i giudici che lo stanno processando: è giunta l’ora che qualcuno rammenti a lui e ai suoi che gli imputati si difendono nei tribunali, e non nei notiziari televisivi. Dall’altro lato, la deprecabile vicenda albanese dovrebbe indurre qualcuno nel governo a ragionare sul catastrofico fallimento di questa operazione, costata ai contribuenti italiani ben 800 milioni. Invece no: assistiamo ad attacchi sguaiati nei confronti della magistratura, che allargano un vulnus istituzionale di proporzioni mai viste”.