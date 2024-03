Open: Giunta Camera, relatore propone no autorizzazione a sequestro corrispondenza (2)

Marzo 14, 2024

(Adnkronos) – Costa, nella riunione della Giunta, ha spiegato di aver deciso di avanzare la sua proposta sulla base di tre motivi. In sintesi, per il relatore la richiesta di autorizzazione al sequestro è stata trasmessa alla Camera “solo dopo l’effettiva acquisizione della corrispondenza dei parlamentari, che è già avvenuta durante le indagini preliminari, in violazione della legge”.

Il secondo motivo è che la richiesta dei magistrati “presenta chiari indizi di fumus persecutionis nei confronti dei deputati interessati”. Il terzo motivo è che la richiesta non è ispirata all’esigenza del “sacrificio minimo indispensabile dei valori di libertà e indipendenza della funzione parlamentare” richiesta per questo tipo di autorizzazioni. Tutti i punti sono stati poi approfonditi dallo stesso Costa alla Giunta.