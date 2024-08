Parigi 2024: Mattarella a atleti azzurri, ‘da voi momenti preziosi offerti all’umanità’

29 Agosto 2024

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Sono lietissimo di essere con voi, insieme ai ministri Abodi e Locatelli, e vorrei capovolgere quello che ha detto il presidente Pancalli, che ringrazio molto, sono io che vi ringrazio per la vostra presenza, così numerosa e qualificata, che è già un traguardo raggiunto, come ha detto il presidente Pancalli, un traguardo importante. Essere presenti alle Olimpiadi è un risultato, un obiettivo coltivato da tanti come sogno. Ogni quattro anni, le atlete e gli atleti in tutto il mondo offrono all’umanità dei momenti particolari, preziosi, indispensabili”. Lo ha detto Sergio Mattarella, incontrando gli atleti italiani paralimpici al villaggio olimpico a Parigi.

“Le Olimpiadi -ha aggiunto- hanno dato risultati interessanti, anche di grande soddisfazione, come partecipazione e come successi. Sarà lo stesso per voi, certamente. A Tokyo, Olimpiadi e Paralimpiadi hanno raggiunto risultati particolarmente lusinghieri. E’ una competizione, anzitutto, per superare i limiti che tutti insieme abbiamo, per superare le prestazioni che ognuno riesce a fare in passato, per superare se stessi, con nuove obiettive, nuovi limiti, nuove capacità, nuovi risultati. E in fondo, anzi, non in fondo, e sappiamo tutti, sapete meglio di me, voi atleti, atlete, che quelli che abbiamo chiamati, nelle cronache, avversari, sono quelli che aiutano a trovare la spinta per superarsi, per raggiungere traguardi sempre più elevati con le prestazioni”.