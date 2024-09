Parte ‘Mipel’, tre giorni dedicati a collezioni borse e accessori

15 Settembre 2024

Roma, 15 set. (Adnkronos) – Si è aperta oggi e proseguirà fino al 17 settembre nell’area espositiva di Fiera Milano-Rho, l’edizione numero 126 di ‘Mipel’, il prestigioso evento internazionale dedicato alla pelletteria e all’accessorio moda, promosso e organizzato da Assopellettieri, l’Associazione che rappresenta le imprese italiane di pelletteria aderente a Confindustria e Confindustria Accessori Moda, con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci) e di Agenzia Ice, nonché il patrocinio del Comune di Milano.

Palcoscenico esclusivo dove scoprire il meglio del Made in Italy coniugato con proposte internazionali del mondo della pelletteria, Mipel offre all’interno dei Padiglioni 1, 3 e 7 una visione completa sulle nuove collezioni primavera/estate 2025 di oltre 200 brand selezionati tra marchi storici e aziende emergenti provenienti da oltre 15 Paesi. Confermata nuovamente anche l’area “Mipel Overseas” all’interno del padiglione 7 – condiviso con Milano Fashion&Jewels – che ha aperto eccezionalmente le porte ai visitatori invitati ieri, sabato 14 settembre.

“Mipel ha un ruolo chiave nell’affermazione delle piccole e medie aziende che, oggi più che mai, hanno bisogno del supporto fieristico per crescere e godere della giusta visibilità e delle giuste opportunità sia sul mercato nazionale che, soprattutto, sui mercati esteri, grazie al carattere estremamente internazionale del nostro salone che può contare sulla presenza in fiera di buyer provenienti da oltre 70 Paesi” commenta Claudia Sequi, Presidente di Mipel e Assopellettieri che continua, ”É innegabile che ci troviamo in un momento estremamente difficoltoso per il comparto”.

”Lo dimostrano i dati dei primi cinque mesi del 2024 elaborati dal Centro Studi di Confindustria Accessori Moda, con un calo dell’export (-9,4%) e del mercato interno (-0,8% le vendite al dettaglio, che restano del -4,8% sotto i livelli già insoddisfacenti del 2019 pre-Covid) con pesanti ripercussioni ovviamente sul fatturato (-10%) e sui ritmi di attivita ̀delle imprese (-19% l’indice Istat della produzione industriale)”, prosegue il presidente. ”Confermare però la propria presenza ad una manifestazione come Mipel rimane essenziale; è proprio in momenti come questo che non bisogna chiudersi e perdere le occasioni di business, di visibilità, di confronto e di aggiornamento per un settore come il nostro che ha un peso specifico per il Paese, sia in termini culturali, che economici e occupazionali, non indifferente”.

Protagonista assoluto di quest’edizione rimane quindi il prodotto, a cui sono dedicati sia gli allestimenti degli spazi espositivi che la campagna di comunicazione. Confermato anche Showcase Milano, uno spazio espositivo riservato ad aziende di moda e design italiane selezionati sulla base di criteri distintivi quali creatività, innovazione e ricerca. Fra le attività più innovative e degne di nota, le sessioni di live shopping guidate da live streamer internazionali. Grazie a postazioni dedicate i live streamer selezionati propongono, attraversoi loro canali social e quindi al proprio pubblico di utenti, i prodotti di una selezione di brand presenti in fiera; una tendenza molto in voga in particolare nei paesi asiatici e che Mipel ha già iniziato a cavalcare da diverse stagioni grazie alla partnership con Mirta, lo showroom digitale che connette brand contemporanei locali con curator internazionali.

Un focus speciale è stato poi riservato all’Area Trend all’interno del Padiglione 3, uno spazio in cui potersi immergere nelle tendenze del mondo della pelletteria della prossima primavera-estate 2025, selezionate accuratamente dal Comitato Moda di Mipel. Riservato a buyer ed espositori il “Mipel Cocktail Party” che si terrà stasera, domenica 15 settembre, dalle 18.30, sempre nell’Area Trend. Un’occasione per fare networking, confrontarsi e condividere strategie e opportunità in un’atmosfera più rilassata.