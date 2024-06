Perugia: Bonelli, ‘sostegno a Ferdinandi per città inclusiva e sostenibile’

21 Giugno 2024

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – “Esprimo il mio pieno e convinto sostegno a Vittoria Ferdinandi, candidata sindaca di Perugia, in vista del ballottaggio di domenica e lunedì. Vittoria rappresenta la speranza di un futuro sostenibile e inclusivo per Perugia, una città che possa essere accogliente per tutte e tutti”. Così il deputato di AVS e portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli.

“La lista di Alleanza Verdi e Sinistra, composta da tante e tanti giovani, porta avanti obiettivi chiave per il futuro della città umbra. Vittoria Ferdinandi ha fatto una splendida campagna, focalizzata sulle politiche abitative, la sicurezza sul lavoro, l’investimento in energie rinnovabili e la mobilità pubblica. Insieme possiamo garantire che Perugia torni a crescere in modo sostenibile e inclusivo, mettendo al centro le persone e l’ambiente”.