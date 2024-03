Pnrr: Licheri (M5S), ‘su modifiche Fitto dia centralità al Parlamento’

Marzo 13, 2024

Roma, 13 mar. – (Adnkronos) – “La relazione in Aula del ministro agli affari Europei Fitto non risponde a nessuna delle nostre preoccupazioni. Ad oggi, l’unica cosa sulla quale possiamo riflettere è che il governo ha di fatto depotenziato il Pnrr, così faticosamente portato a casa dal governo Conte II, tagliando risorse, progetti già avviati, servizi essenziali per i cittadini come sanità, istruzione e infrastrutture. Rimodulazioni e cancellazioni di progetti fatti senza mai consultare il Parlamento. Ancora non abbiamo potuto vedere la relazione del ministro Fitto né sappiamo se verrà rispettato il tetto del 40 per cento alle regioni più fragili del Sud”. Lo dichiara la senatrice del M5S Sabrina Licheri.

“Abbiamo chiesto che siano condivise, nella massima trasparenza, tutte le considerazioni fatte e che hanno comportato tagli a nostro avviso ingiustificati a importanti servizi sociali, e ancora come non sappiamo come è stato effettuato il monitoraggio dei progetti, molti dei quali già avviati. Genericamente, il governo fa sapere che ai progetti tagliati si farà fronte con non si sa quali risorse, mentre non sappiamo quali meccanismi siano stati utilizzati per garantire l’inclusione e il supporto di categorie più fragili. Ricordiamo, infatti, che solo stimolando un certo tipo di interventi potremo avere inclusione sociale, sostenibilità economica, sociale e ambientale degli interventi portando a una effettiva spinta in avanti l’occupazione femminile, giovanile e delle persone con disabilità”.