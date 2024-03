Pnrr: Meloni, ‘falso taglio risorse a ospedali, non c’è un euro che venga disperso’

25 Marzo 2024

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – Sui tagli alla sanità “sono state diffuse notizie che non corrispondono a verità. Con noi il fondo sanitario ha raggiunto il massimo storico di sempre, arrivando a 136 mld di euro, con il Covid, per intenderci, i miliardi erano 122: questi sono numeri, non opinioni. Poi occorre lavorare affinché queste risorse vangano spese al meglio, noi ci siamo concentrati sul taglio delle liste d’attese”, e con questo fine “2,5 mld delle risorse per i rinnovi dei contratti sono stati destinati al comparto sanità”. Così la premier Giorgia Meloni, a Campobasso per la firma dell’accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Molise.

“Anche sostenere che sono state tagliate le risorse per gli ospedali è falso – dice Meloni, intervenendo su una querelle che ha coinvolto anche la Corte dei Conti -: le risorse sono aumentate col Pnrr e rimaste inalterate per le altre fonti di finanziamento. Noi abbiamo solo messo in sicurezza alcune opere a rischio per i tempi stretti del Pnrr. Ma non c’è un solo euro che viene disperso”, assicura.