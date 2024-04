Rai: Orlando, ‘censura non per telefonate Meloni ma per servilismo dirigenti azienda’

20 Aprile 2024

Roma, 20 (Adnkronos) – “Credo che da molto tempo non sentivamo pronunciarne la parola censura e che ora siamo di fronte al suo echeggiare. Non è un fatto positivo per la democrazia. Voglio essere chiaro, non credo che la Meloni telefoni ai dirigenti della Rai per dire di togliere Scurati, credo invece che il servilismo dei dirigenti dell’azienda porti a cancellare il monologo di Scurati pensando di fare un favore alla Meloni”. Lo ha affermato il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a margine dell’assemblea dei circoli del Partito democratico della Liguria in corso a Genova.