Europee: Corrado (Pd), ‘candidatura Berlato ennesimo schiaffo a problemi paese’

3 Maggio 2024

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Continua la sfida delle destre nel candidare dichiarati negazionisti della crisi climatica, odiatori seriali, omofobi, misogini, no vax, no green pass e chi più ne ha più ne metta. È la volta di Berlato al secondo posto sotto la capolista Meloni nel collegio del Nord-Est, per le prossime elezioni europee. Ricandidando Sergio Antonio Berlato, Fdi mostra ancora una volta quanto dalla lezione drammatica del Covid non si sia appreso assolutamente nulla”. Lo dichiara Annalisa Corrado, delegata al clima, agenda2030, green economy e conversione ecologica nella segreteria nazionale del Pd e candidata nelle liste Nord-Est per il Pd alle elezioni europee.

“Mentre il Governo nazionale affossa il sistema sanitario – incalza Corrado -, si spinge su complottisti e gente che ripudia la scienza. Il complottismo e il negazionismo, sanitario e climatico, non risolvono i problemi reali del nostro Paese, anzi. Ci rendono tutte e tutti inermi e indifesi di fronte a pericoli inediti. In Europa bisogna presentare delle proposte solide e concrete, in grado di affrontare la complessità delle crisi che stiamo attraversando. Bisogna lavorare alacremente per trovare soluzioni per le questioni che toccano la vita delle persone, non costruire fake news e propaganda sulla nostra pelle. Chi mandiamo davvero in Europa nel periodo più difficile dal Dopoguerra?”, conclude l’esponente dem.