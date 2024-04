Rdc: Meloni, ‘rifiuto racconto Sud che vive di assistenzialismo’

19 Aprile 2024

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “Ci sono due metodi per combattere i divari esistenti tra nord e sud: uno è il metodo del reddito di cittadinanza, l’altro è il metodo delle infrastrutture di cittadinanza. Il rdc è un metodo con cui si dice: ‘non posso fare niente per migliorare la tua condizione ma posso mantenerti nella tua condizione di marginalità’: non è la mia visione questa. Il rifiuto il racconto di un Sud d’Italia che vive di assistenzialismo, ma credo in un sud che vuole dimostrare il suo valore”. Così la premier Giorgia Meloni, dal palco di Potenza per la chiusura della campagna elettorale di Vito Bardi.