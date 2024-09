Resistenza: Mattarella, ‘grazie Steinmeier per essere a Marzabotto’

29 Settembre 2024

Bologna, 29 set. (Adnkronos) – “Presidente Steinmeier, desidero ringraziarla. La Repubblica italiana la ringrazia per essere qui, insieme ai nostri concittadini, ai familiari delle vittime, per condividere un anniversario così carico di significato storico e civile”. Lo ha affermato a Marzabotto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della commemorazione dell’80/mo anniversario delle’eccidio di Monte Sole, insieme all’omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier.

“Conosciamo -ha proseguito il Capo dello Stato, la sua sensibilità: la sua presenza a Civitella Val di Chiana nel 2014, quando era ministro degli Esteri. E, da Presidente, l’omaggio al Mausoleo dei caduti delle Fosse Ardeatine, nel maggio del 2017. La commemorazione delle stragi nel Comune toscano di Fivizzano, con un discorso toccante che contribuì a trasformare quel doloroso giorno di ricordo in un prezioso seme di riconciliazione, nel segno di una civiltà più umana. Mi permetta di considerare l’evento di oggi come un segno ulteriore”.