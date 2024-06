Riforme: abbracci e battute tra leader c.sinistra nel retropalco S.Apostoli

18 Giugno 2024

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – Nel retropalco la calca è asfissiante. Parlamentari, staff, leader tutti insieme, accalcati a Santi Apostoli. Elly Schlein arriva facendosi largo tra la folla in piazza, Giuseppe Conte dalla parte opposta con tutto il gruppo M5S. C’è Leonardo Donno accanto al leader 5 Stelle, in braccio ha il figlioletto avvolto in un tricolore. Si incontrano con Schlein abbracci a favore di telecamere e un lungo colloquio. Poi l’abbraccio di Conte con Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Intanto dalla piazza si alza il coro “unità, unità”.