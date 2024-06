Riforme: Aula Senato approva ddl premierato, ok con 109 sì

18 Giugno 2024

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – L’Aula del Senato ha appena votato a favore del ddl Casellati: i sì sono stati 109, 77 i no e un astenuto. Il provvedimento passa ora alla Camera per la seconda lettura delle quattro previste. Nel corso delle operazioni di voto, i senatori della minoranza hanno tirato su dai banchi il testo della Costituzione, cosa fatta contemporaneamente dagli esponenti della maggioranza. “La Costituzione rappresenta tutti dal primo all’ultimo articolo, compreso il 138”, ha ricordato La Russa, in chiusura d’Aula.