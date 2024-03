Roma: Gasparri (Fi), ‘Scala della legalità a Tor Bella Monaca rilancia messaggio positivo’

Marzo 15, 2024

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Con questa scala che riporta i nomi dei principali eroi della lotta alle mafie che hanno pagato con la vita il loro impegno, Tor Bella Monaca rilancia con forza un messaggio positivo. Lo Stato c’è, lo Stato deve dare una risposta in termini di sanzione delle illegalità, ma lo Stato deve anche creare lavoro, strappare dalla droga i ragazzi e indirizzarli verso il recupero. Qui c’è il bene di tanti ragazzi che crescono e che studiano, e c’è il male del VI municipio di Roma, fatto di cosche e di clan. Insieme a Don Coluccia che, indossando la tonaca, dà anche un messaggio spirituale, ci sono le autorità del territorio e istituzioni di ogni genere”. Lo ha detto il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri in occasione dell’inaugurazione della “Scala della legalità” a Roma, nel quartiere Tor Bella Monaca.

“Il presidente del municipio, Franco, e il vicepresidente, La Fortuna”, spiega, ”sono persone nate e cresciute sul territorio, sanno garantire la primazia del bene, ma sanno anche capire dove sta il male e andare a prendere per un orecchio chi sta sulla linea di frontiera per strapparlo dal gorgo dell’illegalità. Il lavoro che si sta facendo è importante e i simboli hanno la loro valenza. Le scale, come quella inaugurata oggi, si possono salire e si possono scendere. Io spero che servano a percorrere, verso l’alto, una strada verso i buoni esempi e non a scendere verso l’inferno”, ha concluso.