Russia: Peskov, ‘Putin non parla mai di armi nucleari di sua iniziativa’

17 Giugno 2024

Mosca, 17 giu. (Adnkronos) – La recente osservazione del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, secondo cui i membri alleati dell’Alleanza stanno discutendo di mettere in allerta i loro arsenali nucleari, è un altro episodio di tensione. Lo ha detto il ​​portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, aggiungendo che “questa non è altro che un’escalation”. A differenza dei funzionari occidentali, il presidente russo non parla mai di armi nucleari “di propria iniziativa, poiché prende la questione sul serio”, ha affermato il portavoce presidenziale. “Ogni volta che il presidente Putin commenta la questione delle armi nucleari, lo fa rispondendo alle domande di qualcuno o a quelle dei giornalisti, compresi quelli stranieri”, ha spiegato.