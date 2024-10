Salerno: Iannone (Fdi), ‘assordante silenzio Pd e Schlein su Alfieri’

3 Ottobre 2024

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “Fermo restando l’accertamento dei fatti e il nostro senso garantista, è assordante il silenzio del Pd e del suo segretario Schlein. I fatti contestati sono di una gravità inaudita e questo silenzio urla. Esiste nel partito democratico di Salerno e della Campania una questione morale grande come una casa con una gestione clientelare del potere che mortifica ogni giorno merito e trasparenza. Al contempo sto già producendo al ministro dell’Interno una interrogazione perché vanno assolutamente messi in protezione il Comune di Capaccio-Paestum e la provincia di Salerno, che erano amministrate da Alfieri. I cittadini non possono pagare dinamiche politiche opache che il Pd fa finta di non vedere e che denuncio ogni giorno”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania.