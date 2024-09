Salute: Urban Vision sostiene la Pigiama Run, uniti contro i tumori infantili

19 Settembre 2024

Roma, 19 set. (Adnkronos) – “All’unica corsa in Pigiama d’Italia per sostenere i piccoli pazienti oncologici quest’anno si aggiunge un partner d’eccezione: Urban Vision, creative-tech media company, leader nel Dooh e nel fundraising pubblicitario per la tutela del patrimonio culturale e promozione di iniziative sociali, parteciperà attivamente alla sesta edizione della Pigiama Run, la maratona solidale organizzata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt). L’evento si terrà venerdì 20 settembre, nel mese del Gold Ribbon dedicato ai tumori pediatrici, e coinvolgerà migliaia di persone in 40 città italiane”. Si legge in una nota.

“La Pigiama Run non è una gara qualsiasi. È una corsa e camminata in pigiama, simbolo di vicinanza e solidarietà verso i bambini che affrontano la malattia, spesso costretti a trascorrere troppo tempo a letto. E Urban Vision ha deciso di essere in prima linea mettendo a disposizione i suoi circuiti di maxi Dooh per l’amplificazione dell’iniziativa promossa da Lilt”. Spiega Gianluca De Marchi, Ceo e fondatore di Urban Vision. “Partecipare alla Pigiama Run non significa solo correre, ma scendere in campo per un futuro migliore, in cui ogni bambino possa guarire dal cancro. Crediamo nell’importanza di sostenere iniziative sociali di grande impatto stimolando il coinvolgimento delle persone attraverso la comunicazione nelle nostre città, e la Pigiama Run, con la sua energia positiva e il suo messaggio di speranza, è un’occasione per fare la nostra parte utilizzando il contesto urbano per aprire un dialogo con le cittadine e i cittadini sui tumori dei più piccoli e sensibilizzarli a una partecipazione attiva”.

“Animati da spirito di solidarietà i maxi led screen di Urban Vision diffonderanno l’iniziativa a Milano e Roma, amplificando la partecipazione e il sostegno verso la lotta contro i tumori. Non solo schermi, Urban Vision scenderà in campo con un proprio team di corridori solidali, abbracciando lo spirito giocoso e solidale dell’iniziativa”.