Sanità: Baldino (M5S), ‘governo foraggia quella privata a scapito di Ssn’

23 Luglio 2024

Roma, 23 lug. (Adnkronos) – “Volete continuare a foraggiare la sanità privata a scapito di quella pubblica. In questa maggioranza c’è un partito, la Lega che ha eletto tra le sue fila Antonio Angelucci dominus delle cliniche private e che con la sua San Raffaele S.p.A. controlla 16 aziende sanitarie, tutte cliniche private convenzionate che quindi ricevono dallo Stato contributi pubblici per sopperire a quello che la sanità pubblica non riesce a fare. La holding di Angelucci dipende per il 75% dai contributi del servizio sanitario nazionale, ecco che non stupisce che anche con questo decreto si continuano a privilegiare le cliniche private. Come si fa ad invertire la tendenza se qui dentro, dove si decide, siede chi ha tutto l’interesse a smantellare il servizio sanitario pubblico? Poca importa se un cittadino nella Sibaritide deve aspettare oltre due anni per una visita endocrinologa, con la sanità privata per voi in 24 ore pagando può ottenere quel servizio. Questo è il problema della nostra sanità pubblica: che nelle istituzioni siede chi ha interesse a conservare lo status quo”. Così Vittoria Baldino vicecapogruppo M5S a Montecitorio interviene sul Dl liste d’attesa.