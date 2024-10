Sanità: Conte, ‘la prima emergenza nazionale, lasciamo stare lotte con giudici e complotti’

23 Ottobre 2024

Roma, 23 ott (Adnkronos) – “Attese fino a 300 giorni per una visita oculistica che si dovrebbe fare entro 10 giorni; fino a 480 giorni per una visita di controllo oncologica; fino a 159 giorni per un intervento su un tumore alla prostata in classe B, per cui bisognerebbe aspettare al massimo 1 mese. Un +8,6% di cittadini imprigionati nelle liste d’attesa rispetto al 2021”. Lo scrive sui social Giuseppe Conte.

“Questa, nei numeri del Rapporto di Cittadinanzattiva, la prima emergenza nazionale. E la risposta del Governo? Il picco più basso degli ultimi 17 anni di spesa in Sanità rispetto al Pil, decreti attuativi per gli interventi sulle liste di attesa annunciati in campagna elettorale che ancora non arrivano, appena il 12% dei fondi del Pnrr per la Sanità spesi”, prosegue Conte.

“Lasciamo stare le lotte con i giudici e i complotti immaginari per distrarre i cittadini, bisogna mettersi a lavoro duramente per recuperare le risorse dove ci sono, per un contributo serio dagli extraprofitti di banche, industrie delle armi, imprese farmaceutiche e assicurative per sostenere il sistema sanitario, assumere medici e infermieri, potenziare i servizi e abbattere le code interminabili. Non c’è più tempo”, conclude Conte.