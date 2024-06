Sanità: Nicita (Pd), ‘liste d’attesa o attesa per europee? Destra ridicola, basta propaganda’

4 Giugno 2024

Roma, 4 giu. (Adnkronos) – “La destra non si smentisce mai. Neanche davanti alla disperata richiesta di cittadine e cittadini di avere accesso alle cure in tempi adeguati. Quelli necessari a non rimetterci la pelle”. Così Antonio Nicita, senatore Pd e candidato alle europee nelle Isole, commentando il decreto presentato dal ministro Schillaci per abbattere le liste d’attesa.

“Promettendo con un decreto tagli alle liste d’attesa impossibili da realizzare senza un intervento strutturale capace di sbloccare le assunzioni, senza provvedere ad assumere medici e infermieri di cui il SSN ha estremo bisogno e senza dare nessuna risposta sulla medicina territoriale e sulle carenze della sanità pubblica al Sud, il ministro Schillaci sventola l’ennesima bandierina elettorale della maggioranza. Una scorciatoia ideale per conquistare titoli di giornale e raccimolare consensi in vista delle europee, ma priva di effetti concreti sulla vita reale degli italiani, dei più deboli. A cui la maggioranza, dopo ben un anno e mezzo di appelli, continua a negare un servizio sanitario pubblico efficiente e di qualità”, prosegue Nicita.

“Il diritto degli italiani a curarsi è una priorità del Partito democratico. Lo abbiamo dimostrato in questi mesi con i fatti. Non solo facendo emergere criticità e ingiustizie del settore sanitario con continue sollecitazioni al governo Meloni per destinare maggiori investimenti alla sanità pubblica, ma avanzando una proposta organica, concreta e attuabile per dare alla sanità italiana gli strumenti e il personale necessari a garantire cure adeguate anche a chi non ha i soldi per rivolgersi al privato. Basta prese in giro. Servono risorse”.