Sanità: Schifone (Fdi), ‘Gemmato? Sinistra blatera, nessun conflitto interessi’

31 Ottobre 2024

Roma, 31 ott. (Adnkronos) – “La sinistra blatera di inesistenti conflitti di interessi del sottosegretario Gemmato, che sin dall’inizio dell’esperienza di Governo ha rispettato tutte le disposizioni di legge che regolano le incompatibilità degli incarichi e i conflitti di interessi. Le informazioni relative alle attività patrimoniali del Sottosegretario sono state trasmesse, infatti, all’Autorità competente, il garante della concorrenza, come previsto della normativa vigente. L’Autorità, preso atto delle partecipazioni societarie del Sottosegretario, ha deliberato – letteralmente – che ‘non sussiste alcuna situazione di incompatibilità’. Come al solito l’opposizione cerca di distogliere l’attenzione dagli insuccessi elettorali che hanno inanellato un filotto di sconfitte, di cui l’ultima e devastante è stata in Liguria”. Così Marta Schifone, deputata di Fratelli d’Italia e responsabile dipartimento professioni del partito.