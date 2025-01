Sanremo: Ruggeri, ‘mi interesserebbe più da direttore artistico che da concorrente’**

23 Gennaio 2025

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – Tornare sul palco del festival di Sanremo? “Da direttore artistico mi interesserebbe di più che tornarci da concorrente”. A dirlo all’Adnkronos è Enrico Ruggeri, ospite per un’intervista a tutto tondo del vodcast ‘Adnkronos Stars’. “Sarebbe un ruolo delicatissimo -spiega il cantautore milanese- Tutti i direttori artistici dicono ‘io ho riportato al centro le canzoni’, ed è quello che direi anche io. Solo che io lo farei veramente”.

Nella scelta dei brani, “mi chiederei: questa canzone se la ricorderanno fra dieci anni?”, scandisce Ruggeri. Che nel tornare invece all’Ariston in qualità di concorrente avrebbe qualche dubbio in più, anche se “non si può mai dire, perché si rischiano le brutte figure”, sorride. “Non so, forse sarei un po’ a disagio, un brano come ‘Il Poeta’ (singolo del suo ultimo album ‘La Caverna di Platone’, uscito il 17 gennaio, ndr) forse non ci farebbe niente. Poi però mi dicono che Simone Cristicchi porterà, ad esempio, una canzone molto poetica e non stento a crederci perché è un grande artista. Quindi magari alla fine troverei il mio posto”.