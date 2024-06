Scontro in tangenziale nord di Milano, 2 morti e 2 feriti gravi

7 Giugno 2024

Milano, 7 giu. (Adnkronos) – È di due morti e due feriti in codice rosso il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto, intorno alle 6 questa mattina, sulla A52 in direzione Torino, nei pressi di Pero (Milano). Un camion e un’auto, Vw Maggiolino, si sono scontrati tra le gallerie Cerchiarello per cause in corso di accertamento.

Degli occupanti dell’auto due sono morti sul colpo e gli altri due si trovano ricoverati in gravissime condizioni negli ospedali San Carlo e Niguarda. Sul posto stanno ancora operando le squadre dei vigili del fuoco di Sesto San Giovanni, la Polstrada e due ambulanze del 118.

La pm di Milano Maria Cristina Ria ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, per ora senza indagati (in attesa degli atti della polizia). Sul corpo delle due vittime, di 27 e 29 anni, che viaggiavano sull’auto è stata disposta l’autopsia, inoltre la macchina e il camion sono stati sequestrati.

Sono stati disposti anche gli accertamenti sull’autista del camion per verificare se avesse assunto droga e alcol: è possibile che già nelle prossime ore l’uomo alla guida venga iscritto nel registro degli indagati (a garanzia) per permettere tutti gli approfondimenti sulla dinamica dell’impatto tra i due mezzi che viaggiavano nella stessa direzione. Dinamica che, secondo quanto si apprende, potrebbe non essere stata registrata dalle telecamere, assenti nella galleria.

Le due vittime, B.R del 1997 e D.R del 1995, farebbero parte di una comunità rom e sarebbero membri di una famiglia di giostrai. Secondo quanto riferito dai parenti i quattro si stavano recando al lavoro.

Secondo una prima ricostruzione, a quanto apprende l’Adnkronos, ma la dinamica esatta è ancora in corso di accertamento, in galleria, probabilmente per un errore di valutazione durante un sorpasso l’auto avrebbe agganciato la parte posteriore sinistra del camion provocando una serie di piroette alla fine terminate con uno schianto sul muro all’uscita della galleria e facendo piegare l’auto lateralmente.

Uno dei passeggeri è stato letteralmente sbalzato fuori dal tettuccio e ritrovato all’esterno dell’auto. Le due vittime sarebbero morte sul colpo. Gli altri due passeggeri sono ricoverati in gravi condizioni.