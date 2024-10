Scuola: M5S, ‘anche Ue boccia Valditara’

3 Ottobre 2024

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “Il deferimento del nostro Paese alla Corte di giustizia dell’Unione europea da parte della Commissione è l’ennesima bocciatura per Giuseppe Valditara e per il governo Meloni sul fronte della scuola. L’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per i nostri prof rappresenta una discriminazione, anche sul fronte della progressione salariale. È chiaro a tutti che i contratti a tempo determinato diffusi sono dovuti ad un’estrema presenza di precari nel mondo della scuola. Precari che quest’anno hanno toccato cifre record con la gestione disastrosa di Valditara sui concorsi”. Così in una nota il M5s.

“E’ vero che si tratta di un problema che viene da lontano ma non si può dimenticare che se ora ci sono i soldi per 70mila assunzioni previste è perché ci sono i soldi del Pnrr portati da Giuseppe Conte. Eppure il governo continua ad arrancare su questo fronte. Bisogna migliorare il calcolo del fabbisogno reale e soprattutto metterci i soldi per coprirlo. I contratti determinati devono essere l’eccezione – supplenze per malattie, gravidanze, etc – non coprire intere annualità. Valditara, a parole dice di intervenire, nella pratica ha generato caos e ritardi che il mondo della scuola conosce bene e che noi del M5s abbiamo sempre denunciato”, conclude.