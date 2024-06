Siracusa: deve scontare 10 anni di carcere per droga, arrestata

19 Giugno 2024

Palermo, 19 giu. (Adnkronos) – I carabinieri della stazione di Augusta (Siracusa) hanno arrestato una 33enne in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Messina. La donna è stata riconosciuta colpevole di associazione per delinquere finalizzata alla produzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti per fatti commessi nel 2017 a Catania. La 33enne, già ai domiciliari per la stessa causa, dovrà espiare la pena residua di 10 anni e 2 mesi di reclusione e, dopo le formalità di rito, è stata condotta nella casa circondariale di Catania Piazza Lanza.