Siria: Baerbock, ‘Germania fornirà 8 milioni di euro in aiuti umanitari’

11 Dicembre 2024

Berlino, 11 dic. (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock ha dichiarato che il suo Paese fornirà altri 8 milioni di euro in aiuti umanitari alla Siria, aumenterà la propria presenza nel Paese e nominerà come suo rappresentante il ministro Tobias Lindner. “Vediamo un momento di speranza”, ha detto presentando un piano d’azione in otto punti, aggiungendo che tuttavia la situazione è “tutt’altro che stabile” e che il ritorno dei rifugiati siriani deve essere coordinato con i partner in Europa e nelle Nazioni Unite.