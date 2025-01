Space X: Graziano (Pd), ‘stupisce silenzio Crosetto, Meloni venga in Parlamento’

7 Gennaio 2025

Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “C’è qualcuno che non dice la verità, e quindi è necessario che la Meloni venga in Parlamento a chiarire quella che è la verità. Bloomberg lancia la notizia, c’è una trattativa in favore di Starlink e quindi Elon Musk. Avevamo inteso che Musk volesse investire in Italia invece abbiamo scoperto che la Meloni vuole dare i soldi a Starlink”. Lo ha detto Stefano Graziano, capogruppo pd in commissione difesa di Montecitorio intervistato alla Camera.

“Il fatto che ci sia una trattativa in corso non lo dice il Pd, ma lo dice Elon Musk. Addirittura Salvini si spinge a dire che è una grande opportunità. Però dobbiamo ribadire che è a rischio la sicurezza del paese. Si tratta di informazioni delicate sia dal punto di vista militare che civile e stupisce il silenzio assordante del ministro Crosetto che non è intervenuto, non ha detto nulla davanti ad una questione nevralgica per il sistema di sicurezza e la difesa nazionale”.

“È uscita una notizia negli Stati Uniti, non qui in Italia, ma riguarda il nostro Paese e la sua sicurezza. Penso quindi che sia giusto e corretto verificare tale notizia e che la presidente Meloni venga in Parlamento a spiegare la situazione, se è vero quanto detto da Bloomberg oppure no, se esiste una trattativa, un contratto, un via libera, e auspichiamo che questo avvenga in tempi rapidi”, ha aggiunto Graziano.