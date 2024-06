Spazio: Mattarella, ‘ricerca senza confini né frontiere porta benefici all’umanità’

21 Giugno 2024

Roma, 21 giu (Adnkronos) – “Esrim svolge anche ricerca scientifica di avanguardia e questo avviene con grandi risultati ma anche lanciando un messaggio importante: la collaborazione tra i Paesi, sottolineando che la ricerca non ha confini nè frontiere da rispettare e osservare e questo fa crescere e consente benefici all’umanità”. Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella in visita all’Esrim il Centro europeo per l’osservazione della Terra.

“Un messaggio importante è questo, in un mondo interconnesso, raccolto, ma anche in un momento di grandi tensioni, in maniera contrapposta rispetto alla ricerca scientifica, per dimostrare quando sia importante la collaborazione, quali risultati a beneficio dell’umanità. E’ un messaggio non astratto ma concretamente efficace”, ha detto tra l’altro il presidente della Repubblica.