Stellantis: a novembre giornate stop produzione a Pomigliano, Termoli e Pratola

16 Ottobre 2024

Roma, 16 nov. – (Adnkronos) – E’ una raffica di sospensione delle attività produttive quella comunicata da Stellantis Italia ai sindacati per alcuni stabilimenti nazionali in “un momento particolarmente complesso nel percorso di transizione a causa della mancanza di ordini legata all’andamento del mercato dei veicoli elettrificati in Europa, che sta mettendo in difficoltà tutti i produttori, soprattutto europei”.

Le misure – definite dal gruppo “necessarie per adeguare la produzione alle attuali condizioni di mercato e per garantire una gestione efficiente delle risorse” prevedono in dettaglio: a Pomigliano d’Arco la sospensione della produzione della linea Panda l’11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28 e 29 novembre; per lo stabilimento di Termoli la linea Fire sarà sospesa dall’11 al 24 novembre mentre le linee GME/GSE/V6 vedranno la produzione sospesa nelle singole giornate 11, 15, 18 e 22 novembre. Infine quanto a Pratola Serra la produzione sarà sospesa nelle singole giornate dell’11 e 12 novembre 2024.

“Siamo determinati a garantire la continuità dei nostri impianti e delle attività in questo momento complicato e continuiamo a supportare tutti i nostri colleghi e colleghe in questa fase. Si tratta di un percorso impegnativo, che comporta scelte complesse e non offre soluzioni immediate, ma richiede unità d’intenti e visione per accompagnare questa grande azienda, insieme a tutti i suoi dipendenti, nel futuro” conclude la nota di Stellantis Italia.