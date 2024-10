Stellantis: Conte, ‘prospettato declino irreversibile, Elkann venga a riferire’**

30 Ottobre 2024

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – “Abbiamo avuto in audizione l’amministratore delegato di Stellantis. Facendo una sintesi, almeno io personalmente, ho avvertito quasi di essere di fronte per toni e contenuti a un commissario liquidatore. Quello che veramente crea allarme in un contesto difficile e molto critico è che non abbiamo avuto dispiegata nessuna reale strategia imprenditoriale, nessun piano industriale concreto, nessun rispetto degli impegni presi”. Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte, durante l’audizione dei sindacati in Commissione sul dossier Stellantis.

Il presidente di Stellantis John Elkann “non tantissimo tempo fa impegnava il gruppo a investimenti, a rispettare livelli occupazionali, è lui che ha dato garanzie specifiche. Obiettivamente potrebbe dirci tanto, ma qui non si tratta di mettere qualcuno sul banco degli imputati, si tratta di trovare tutti insieme la possibilità di uscire fuori, perché mi sembra chiaro che qualcosa non torna, perché nel frattempo noi assistiamo a dividendi dei soci sempre più lucrosi, assistiamo a liquidazione di premi degli amministratori sempre più consistenti, ma la realtà è che qui ci viene prospettato un declino ormai irreversibile del settore automotive”, ha proseguito Conte.