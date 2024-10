Stellantis: interrogazione Misiani (Pd), ‘su vendita Comau azienda e governo spieghino’

11 Ottobre 2024

Roma, 11 ott (Adnkronos) – “Perché Stellantis non ha comunicato per tempo al governo la vendita del pacchetto azionario della Comau al Fondo d’investimento OEP per consentire l’esercizio della golden power su un’azienda di così vitale importanza per il settore dell’automazione? E perché l’Esecutivo non ha comunque ritenuto di esercitare tale prerogativa?”. É quanto chiede il senatore Antonio Misiani, responsabile economia del Pd, con un’interrogazione rivolta alla premier Meloni e al ministro Urso, sottoscritta anche dai colleghi Martella e Franceschelli e da tutto il gruppo del Pd al Senato.

“Al governo – spiegano i senatori dem nel documento- chiediamo inoltre se intenda rendere noti i dettagli dell’accordo tra Stellantis e il Fondo OEP per comprendere se sia effettivamente previsto, e in che misura, un rafforzamento industriale della Comau nella sede di Grugliasco, con l’incremento di investimenti ed occupati nel corso dei prossimi anni. Vogliamo inoltre sapere attraverso quali iniziative o misure l’Esecutivo intenda garantire la reale applicazione delle prescrizioni poste al fondo One Equity Partners e come concretamente intenda scongiurare il rischio che questo cambio di gestione di un asset strategico come la Comau possa configurare una situazione potenzialmente contraria all’interesse nazionale”.