Sud: Meloni, ‘ora cresce e traina export, è locomotiva economica paese’

22 Ottobre 2024

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Se noi offriamo ad un ragazzo opportunità e strumenti lì dove è nato e cresciuto – e questo vale particolarmente per le regioni del Sud -, quel ragazzo non sarà costretto ad andare altrove e potrà mettere a disposizione del suo territorio il proprio contributo, la propria voglia di fare, il proprio entusiasmo. È un investimento per tutti, di cui spesso non siamo stati perfettamente consapevoli. Ed è esattamente quello che noi stiamo cercando di fare, per dare alle imprese e ai cittadini del Mezzogiorno la possibilità concreta di dimostrare il loro valore”. Lo dice la premier Giorgia Meloni in un passaggio del videomessaggio per la 3° edizione del Festival delle Regioni e delle Province Autonome, in corso a Bari.

“Lo abbiamo fatto con la riforma delle politiche di coesione; alzando al 40% la spesa infrastrutturale obbligatoria per le regioni del Sud; mobilitando 3,3 miliardi di euro per il credito d’imposta nella Zes Unica; prorogando “Decontribuzione Sud” e i robusti incentivi per creare buona e nuova occupazione, in particolare di giovani e donne. Ma penso anche agli oltre 41 miliardi di euro previsti nel nuovo PNRR per accompagnare la Pubblica amministrazione nella transizione digitale e all’investimento che stiamo facendo per rendere dell’Italia, Sud in testa, l’hub di approvvigionamento energetico del Mediterraneo”.

“Sono orgogliosa del fatto che i cittadini e le imprese del Mezzogiorno abbiano colto questo cambio di paradigma, e stiano credendo insieme a noi in una nuova stagione di sviluppo e crescita. Nel 2023 il PIL del Sud è cresciuto di più della media nazionale – rimarca la presidente del Consiglio -, il Mezzogiorno ha dato una spinta decisiva alle esportazioni permettendo all’Italia di piazzarsi al quarto posto nella classifica mondiale, l’occupazione è aumentata più del resto d’Italia. Insomma, il Sud è stato di fatto la locomotiva economica della Nazione, invece di essere quello che abbiamo visto negli anni passati, quando si ritrovava quasi sempre ad essere il fanalino di coda”.