Superbonus: Conte, ‘vergognoso attribuirmene costi, 20 interventi tra Draghi e Meloni’

3 Giugno 2024

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “Sono 3 anni che governano il meccanismo del superbonus, quando imputano i costi eccessivi al sottoscritto dovrebbero vergognarsi considerando che sono intervenuti una ventina di volte tra governo Draghi e governo Meloni. Loro non vogliono quantificare i benefici” derivati dalla misura, “nata durante la pandemia del Covid”, in termini di Pil, “il che è disonesto, ma dovevano governarla, hanno forse fatto più di 20 interventi e io ho sempre detto che non era una norma al 110 da portare avanti infinitamente”. Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite di Mattino5. “Non possiamo distruggere questo meccanismo, scatenando la solida furia ideologica e dichiarando guerra al comparto dell’edilizia”, visto che rispetto al superamento del superbonus “non hanno un’alternativa”.