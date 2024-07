Tennis: Wimbledon, Berrettini supera il primo turno, ora possibile derby con Sinner

1 Luglio 2024

Londra, 1 lug. – (Adnkronos) – Matteo Berrettini supera il primo turno di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra. Il 28enne romano, numero 59 del mondo, sconfigge il 32enne ungherese Marton Fucsovics, numero 70 del ranking Atp, con il punteggio di 7-6 (7-3), 6-2, 3-6, 6-1 in due ore e 53 minuti. Berrettini aspetta al 2° turno il vincente del match tra il 22enne altoatesino Jannik Sinner, numero 1 del mondo e prima testa di serie, e il tedesco Yannick Hanfmann, numero 110 Atp.