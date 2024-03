Trieste: Corrado (Pd), ‘con comitati ‘no ovovia’, progetto folle’

15 Marzo 2024

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Seguo con apprensione da tempo il progetto legato all’Ovovia di Trieste: la segretaria del Pd regionale, Caterina Conti, ha portato sin da subito alla mia attenzione le criticità legate a quest’opera. Colgo questa occasione ricordare il professor Maurizio Fermeglia, già rettore dell’università di Trieste, autorevolissimo ecologista, fiero oppositore di questo intervento che, purtroppo, ci ha lasciato poche settimane fa”. Così Annalisa Corrado, responsabile Ambiente e conversione ecologica del Pd, intervenuta questa mattina all’evento organizzato a Roma dai comitati ‘No-Ovovia’ di Trieste.

“Oltre 30 associazioni, gruppi locali, partiti, esperti e professionisti si sono schierati contro un’imposizione dell’Amministrazione comunale: la sostenibilità economica nel lungo periodo è ben lungi dall’essere dimostrata, mentre abbiamo immediata certezza dell’impatto disastroso che avrebbe sull’ambiente, sul contesto architettonico e patrimoniale. Sul progetto -aggiunge l’esponente della segreteria Schlein- pendono diversi ricorsi al TAR presentati da Wwf, Legambiente e Lipu che ancora attendono una risoluzione”.

“Il Partito Democratico è presente in questa battaglia a tutti i livelli istituzionali: rigettiamo un’opera inutile e dannosa per l’economia e l’ambiente, che non rispetta alcuna finalità del Pnrr. Il Sindaco Dipiazza ci ripensi! Noi lotteremo al fianco delle associazioni, con le cittadini e i cittadini per impiegare i fondi in opere strutturali, utili e sostenibili tanto economicamente quanto ambientalmente”.