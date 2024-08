Ucraina: Faraone, ‘bene Crosetto ma maggioranza ambigua, serve chiarezza’

1 Agosto 2024

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “L’analisi del ministro Crosetto è del tutto condivisibile ma la maggioranza deve far chiarezza al proprio interno troppe ambiguità sull’Ucraina”. Lo ha affermato Davide Faraone, capogruppo di Italia viva alla Camera, dopo l’informativa del ministro della Difesa Guido Crosetto sugli esiti del vertice Nato di Washington. “L’atteggiamento osservato dal Governo italiano a Washington -ha aggiunto- è corretto e opportuno. Ma sull’Ucraina la maggioranza ha un atteggiamento bifronte. Da un lato, Salvini dichiara che non bisogna inviare armi perché altrimenti si alimenta la guerra; dall’altro la Lega vota tutti i provvedimenti sugli aiuti. Questo atteggiamento è molto pericoloso perché Putin conta proprio sul fatto che con il tempo il fronte occidentale si sgretoli”.

“Se l’Italia non è ferma nelle sue posizioni ma Giorgia Meloni, con i filo-putiniani, non vota per Ursula Von der Leyen oppure, anziché stargli più lontano possibile, fa a gara con Salvini a chi è più amico di Orban, come possiamo reclamare un ruolo importante e centrale all’interno della Nato? Allo stesso tempo, è evidente che i vari conflitti nel mondo sono congiunti dal ruolo svolto da potenze come la Russia, la Cina, l’Iran, la Corea del Nord, e chi lo nega vive nel mondo dei sogni. Questa organizzazione -ha concluso Faraone- impone alla Nato di rafforzarsi”.