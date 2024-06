Ucraina: Medvedev, ‘Kiev governata completamente da Occidente’

9 Giugno 2024

Mosca, 9 giu. (Adnkronos) – L’Ucraina è completamente controllata, governata e sponsorizzata dagli Stati Uniti e dai suoi alleati della Nato. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev.

“L’Ucraina? Che cos’è l’Ucraina? L’Ucraina di oggi è una sorta di dominio, governato direttamente dagli Stati Uniti e dai paesi della Nato, ha detto Medvedev, commentando la dichiarazione del cancelliere tedesco Olaf Scholz secondo cui l’Ucraina è “forte e non può essere messa in ginocchio”.

Madvedev ha aggiunto che Scholz dovrebbe pentirsi davanti agli ucraini per “le sue bugie sull’imminente vittoria”, per “aver votato gli ucraini alla distruzione” e per “la rinascita del nazismo”.