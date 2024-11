Ucraina: Mosca, ‘Kiev ha colpito un autobus in regione Kherson, 4 morti’

26 Novembre 2024

Mosca, 26 nov. (Adnkronos/Afp) – L’Ucraina ha colpito un autobus nella città di Nova Kakhovka, nella regione del Kherson occupata dai russi, uccidendo quattro persone e ferendone almeno altre sette. Lo ha reso noto il governatore della regione insediato dalla Russia, Vladimir Saldo, che su Telegram ha pubblicato un autobus passeggeri con vetri rotti e tracce di quello che presumibilmente è sangue.

“A seguito del bombardamento nemico di Nova Kakhovka con mortai da 120 millimetri, è stato colpito un autobus passeggeri che trasportava civili – ha dichiarato Saldo – Il barbaro attacco è costato la vita a quattro nostri connazionali e altre sette persone sono rimaste ferite”.

Kiev non ha rilasciato dichiarazioni immediate, ma nega di aver preso di mira i civili nella regione di Kherson e in altre zone controllate dai russi nell’est e nel sud del Paese.