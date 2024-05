Ucraina: Smeriglio (Avs), ‘vogliamo Ue che lavori per la pace’

6 Maggio 2024

Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Vogliamo un’Europa che lavori per la pace e non che continui ad alimentare venti di guerra. Si parla molto di difesa comune, di truppe sul suolo ucraino, dell’invio di armi sempre più potenti e sofisticate e poco, troppo poco, di come rilanciare un’azione diplomatica europea per fermare una guerra che rischia di diventare ogni giorno più devastante e di allargarsi pericolosamente a causa di una politica che pensa di poter gestire un conflitto nel cuore del Continente come una partita a Risiko. Il nostro impegno nel Parlamento Europeo sarà per arrivare finalmente ad una soluzione diplomatica che oggi appare ancora dolorosamente lontana”. Lo afferma l’europarlamentare Avs Massimiliano Smeriglio.