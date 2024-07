Udine: Rizzetto (Fdi), ‘assurda scelta di negare patrocinio a partita Italia-Israele’

17 Luglio 2024

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “Trovo assurda e priva di logica la scelta del sindaco di Udine, Felice De Toni, e della sua giunta di negare il patrocinio per la partita di calcio Italia-Israele, che dovrebbe giocarsi il prossimo 14 ottobre allo stadio Friuli, nell’ambito della Nations League. La politica non deve contaminare le decisioni relative ad iniziative sportive, lo sport unisce non divide”. Lo afferma in una nota lWalter Rizzetto, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Friuli Venezia Giulia e presidente della Commissione Lavoro alla Camera.

!Questa partita sarà un’ottima occasione per lanciare un messaggio di pace affinché possano essere superate divisioni e contrasti. Inoltre si svolgerà allo Stadio Friuli Bluenergy Stadium, impianto che è il nostro fiore all’occhiello. Ospitare questa partita è una grande opportunità per Udine e per tutto il territorio, spiace che l’amministrazione comunale abbia perso questa importante occasione. Il sindaco De Toni si liberi da orpelli ideologici e pericolosi di parte della sua giunta di cui è evidentemente ostaggio e prenda coraggio anche al fine di evitare l’ennesima figuraccia che la città di Udine non merita”, conclude.