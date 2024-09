Ue: Arianna Meloni, ‘nomina Fitto è vittoria di tutti gli italiani’

17 Settembre 2024

Roma, 17 set. (Adnkronos) – “Siamo orgogliosi per questo grande riconoscimento all’Italia tutta, che torna centrale e protagonista. La nomina di Raffaele Fitto rappresenta il giusto riconoscimento per l’incredibile lavoro svolto in questi anni al governo, raggiungendo risultati fondamentali. Fitto saprà mettere a disposizione le sue competenze, la sua passione e le sue capacità al servizio di tutta la Ue, la sua nomina è una vittoria di tutti gli italiani”. Lo scrive su Facebook Arianna Meloni, responsabile del Dipartimento adesioni e della Segreteria politica di Fratelli d’Italia.