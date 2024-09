Ue: Foti (FdI), ‘con Meloni vince l’Italia’

17 Settembre 2024

Roma, 17 set (Adnkronos) – “Con Giorgia Meloni vince l’Italia. La nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo della Commissione europea con la delega alla Coesione e alle Riforme rappresenta un successo per la nostra Nazione. La sua grande esperienza per modernizzare e rafforzare gli investimenti per la coesione e le politiche di crescita è stata riconosciuta e apprezzata a livello internazionale dalla presidente della Commissione europea Von der Leyen”. Lo dice il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati Tommaso Foti.

“Questo prestigioso incarico rappresenta un successo per la nostra Nazione a cui viene riconosciuto un ruolo fondamentale in Europa. Siamo sicuri che Fitto, con le proprie competenze, svolgerà un ottimo lavoro nel rappresentare l’Italia e non un partito all’interno della Commissione. L’auspicio di Fratelli d’Italia è che la sua nomina possa essere condivisa da quelle forze politiche che, pur nella diversità ideale, rappresentano l’Italia in Europa”, aggiunge.